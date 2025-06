Un rosso minerale di ferro nei cruciverba: la soluzione è Ematite

EMATITE

Curiosità e Significato di Ematite

Approfondisci la parola di 7 lettere Ematite: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ematite? L'ematite è un minerale di colore rosso-bruno, costituito principalmente da ossido di ferro. È famoso per il suo aspetto lucente e la sua importanza storica come fonte di ferro. Utilizzata anche come pietra ornamentale e simbolo di forza, rappresenta uno dei minerali più abbondanti e preziosi nel mondo minerario. La sua presenza testimonia la ricchezza della natura e la storia delle attività umane legate al ferro.

Come si scrive la soluzione Ematite

E Empoli

M Milano

A Ancona

T Torino

I Imola

T Torino

E Empoli

