La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un liquore per il caffè' è 'Sambuca'.

SAMBUCA

Curiosità e Significato di Sambuca

Vuoi sapere di più su Sambuca? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Sambuca.

Perché la soluzione è Sambuca? La sambuca è un celebre liquore italiano, noto per il suo sapore dolce e aromatico con note di anice. Viene spesso servita dopo il caffè o come digestivo, caratterizzata dal suo colore trasparente o leggermente opaco. Perfetta per arricchire momenti conviviali, la sambuca rappresenta un simbolo della tradizione italiana di aperitivi e dolci sorseggi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È simile all anisettaLiquore bianco e dolceIl caffè cui è stato aggiunto un po di liquoreIl caffè al bar con un po di liquoreLiquore con cui si corregge il caffè

Come si scrive la soluzione Sambuca

Non riesci a risolvere la definizione "Un liquore per il caffè"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

A Ancona

M Milano

B Bologna

U Udine

C Como

A Ancona

