ROTOLO

Curiosità e Significato di Rotolo

Approfondisci la parola di 6 lettere Rotolo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rotolo? Un involto di banconote si riferisce a un insieme di soldi arrotolati e legati, spesso usato per trasportare o nascondere denaro in modo pratico. La parola che descrive questa situazione è rotolo. È un termine semplice ma efficace, che indica un oggetto arrotolato, come appunto le banconote, rendendo facile il trasporto e la gestione del denaro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È avvolto su se stessoCilindro di cartaInvolto di notevole peso e dimensioni da portare a spallaUn involto di cartaÈ scritto sulle banconote da 10 dollari

Come si scrive la soluzione Rotolo

R Roma

O Otranto

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E R L L E V N O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOVELLIERE" NOVELLIERE

