La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un insalata composta' è 'Mista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MISTA

Curiosità e Significato di Mista

La parola Mista è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mista.

Perché la soluzione è Mista? Un'insalata composta indica una preparazione di verdure o ingredienti diversi mescolati insieme, creando un piatto variegato e colorato. La parola che la rappresenta è mista, perché evidenzia l'insieme di più elementi combinati armoniosamente. È un termine molto usato in cucina per descrivere combinazioni di ingredienti assortiti, perfette per chi cerca freschezza e varietà nel piatto.

Come si scrive la soluzione Mista

Stai cercando la risposta alla definizione "Un insalata composta"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

