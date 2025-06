Un indice di variabilità molto utilizzato in statistica nei cruciverba: la soluzione è Deviazione Standard

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Un indice di variabilità molto utilizzato in statistica' è 'Deviazione Standard'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEVIAZIONE STANDARD

Curiosità e Significato di Deviazione Standard

La soluzione Deviazione Standard di 18 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Deviazione Standard per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Deviazione Standard? La deviazione standard è uno strumento che misura quanto i dati si discostano in media dalla media aritmetica. In parole semplici, indica la variabilità o dispersione di un insieme di numeri, aiutandoci a capire se i valori sono molto vicini tra loro o molto sparsi. È fondamentale in statistica per analizzare la stabilità di dati e confrontare diverse serie numeriche.

Come si scrive la soluzione Deviazione Standard

Hai davanti la definizione "Un indice di variabilità molto utilizzato in statistica" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

E Empoli

V Venezia

I Imola

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

R Roma

D Domodossola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I M A T N A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMANITA" AMANITA

