Lo sterilizza l infermiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sterilizza l infermiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AGO

Significato/Curiosita : Lo sterilizza l infermiera

"predilezione per gli uomini" e della loro reputazione di "promiscuità". sterilizzò una ragazza di sedici anni per la sua abitudine di "parlare con i giovani... Italiano pietro ago – militare e politico italiano roberto ago – giurista e magistrato italiano ago – attrezzo per suturare i tessuti biologici ago – attrezzo...