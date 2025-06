Tutt altro che weak nei cruciverba: la soluzione è Strong

STRONG

Curiosità e Significato di Strong

Non fermarti alla soluzione! Conosci Strong più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Strong.

Perché la soluzione è Strong? Strong significa forte, robusto e deciso. È un termine che esprime potenza, resistenza e sicurezza, spesso usato per descrivere persone, caratteri o qualità che non si arrendono facilmente. Se qualcosa è strong, vuol dire che ha una presenza imponente e un grande valore. In breve, rappresenta tutto ciò che è energico e determinato, un modo per indicare il massimo della forza e del vigore.

Come si scrive la soluzione Strong

Hai davanti la definizione "Tutt altro che weak" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

N Napoli

G Genova

