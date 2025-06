Tumefazione nei cruciverba: la soluzione è Livido

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tumefazione' è 'Livido'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIVIDO

Curiosità e Significato di Livido

Vuoi sapere di più su Livido? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Livido.

Perché la soluzione è Livido? La tumefazione è un gonfiore o rigonfiamento di una parte del corpo, spesso causato da un trauma, un'infiammazione o un accumulo di liquidi. Si manifesta come un'area più grande e sensibile rispetto alla norma, e può essere accompagnata da arrossamenti o dolore. In alcuni casi, la tumefazione può evolversi in un livido, segnando il passaggio di sangue sotto la pelle e lasciando tracce visibili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L impronta di un pizzicottoIl segno di una bottaIngrossamento di un tessuto corporeo tumefazione

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Livido

Se "Tumefazione" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

I Imola

V Venezia

I Imola

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A M N L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MILAN" MILAN

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.