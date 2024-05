La Soluzione ♚ Ingrossamento di un tessuto corporeo tumefazione La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GONFIORE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GONFIORE

Significato della soluzione per: Ingrossamento di un tessuto corporeo tumefazione La tumefazione è, in campo medico, un aumento del volume dei tessuti causato dalla presenza di edema e/o ematoma. In patologia generale corrisponde al tumor. Una tumefazione al cranio, in seguito a un trauma fisico, viene comunemente chiamata bernoccolo.

