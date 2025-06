Teca per l allevamento di rettili o anfibi nei cruciverba: la soluzione è Terrario

TERRARIO

Curiosità e Significato di Terrario

Non fermarti alla soluzione! Conosci Terrario più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Terrario.

Perché la soluzione è Terrario? Un terrario è un contenitore progettato per ospitare rettili e anfibi, creando un ambiente che riproduce il loro habitat naturale. Offre spazio, temperatura e umidità controllate, garantendo benessere e salute agli animali. Perfetto per chi desidera allevare o osservare da vicino queste creature affascinanti, il terrario è la soluzione ideale per creare un angolo di natura domestica.

Come si scrive la soluzione Terrario

Hai davanti la definizione "Teca per l allevamento di rettili o anfibi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

