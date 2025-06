Strizzare un arancia nei cruciverba: la soluzione è Spremere

Home / Soluzioni Cruciverba / Strizzare un arancia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Strizzare un arancia' è 'Spremere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPREMERE

Curiosità e Significato di Spremere

Non fermarti alla soluzione! Conosci Spremere più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Spremere.

Perché la soluzione è Spremere? Strizzare un'arancia significa spremere l'agrume per estrarne il succo, usando le mani o uno strumento. La parola corretta è spremere, che indica l'azione di comprimere o pressare qualcosa per ottenere il liquido al suo interno. È un termine molto comune in cucina e nella preparazione di bevande fresche, e rappresenta un gesto semplice ma fondamentale per gustare un buon succo naturale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Estrarre il succo dalle aranceUn arancia ottima per spremuteÈ gustosa all aranciaL autore de romanzo Arancia meccanica

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Spremere

Non riesci a risolvere la definizione "Strizzare un arancia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

P Padova

R Roma

E Empoli

M Milano

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E C R E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CENERE" CENERE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.