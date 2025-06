La Stella più nota nei cruciverba: la soluzione è Polare

Home / Soluzioni Cruciverba / La Stella più nota

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La Stella più nota' è 'Polare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POLARE

Curiosità e Significato di Polare

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Polare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Polare? Polare si riferisce a qualcosa relativo ai poli terrestri, come le regioni più fredde e remote del pianeta. È anche usato per indicare un'orientamento o una posizione molto distante dal centro, come il Polo Nord o il Polo Sud. La Stella Polare, in particolare, è famosa perché, nel cielo notturno, rappresenta la stella più nota e utile per orientarsi nel Nord.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Brilla nell Orsa MinoreLungo il territorio dell Artico o dell AntarticoUn parallelo terrestreLa stella più vicina al Sole ne dista più di quattroLa stella a noi più vicinaLa più nota città della pasta del napoletano

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Polare

Hai trovato la definizione "La Stella più nota" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I V L L P E O I T T O I R S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "POLVERI SOTTILI" POLVERI SOTTILI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.