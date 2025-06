Spedisce la propria merce in cassette nei cruciverba: la soluzione è Frutticultore

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Spedisce la propria merce in cassette' è 'Frutticultore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRUTTICULTORE

Curiosità e Significato di Frutticultore

Approfondisci la parola di 13 lettere Frutticultore: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Frutticultore? Il termine frutticoltore indica chi si occupa di coltivare e curare gli alberi da frutto, come mele, pere o ciliegie. Queste persone raccolgono e spediscono la merce in cassette, assicurando che i frutti arrivino freschi e pronti per il consumo. È un professionista fondamentale nell’agricoltura, dedicato a produrre e distribuire alimenti naturali e di qualità.

Come si scrive la soluzione Frutticultore

Se "Spedisce la propria merce in cassette" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

R Roma

U Udine

T Torino

T Torino

I Imola

C Como

U Udine

L Livorno

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

