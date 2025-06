Lo sono i Beduini nei cruciverba: la soluzione è Nomadi

NOMADI

Curiosità e Significato di Nomadi

La soluzione Nomadi di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Nomadi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Nomadi? I Beduini sono popolazioni nomadi del deserto, noti per spostarsi con le loro tende e cammelli in cerca di pascoli e acqua. La parola nomadi descrive chi vive senza una dimora fissa, muovendosi frequentemente per adattarsi alle condizioni ambientali. Questa modalità di vita è antica e radicata, rappresentando un modo di vivere in equilibrio con la natura e le sue risorse.

Come si scrive la soluzione Nomadi

La definizione "Lo sono i Beduini" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

O Otranto

M Milano

A Ancona

D Domodossola

I Imola

