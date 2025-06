Si preme nelle iniezioni nei cruciverba: la soluzione è Stantuffo

Home / Soluzioni Cruciverba / Si preme nelle iniezioni

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si preme nelle iniezioni' è 'Stantuffo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STANTUFFO

Curiosità e Significato di Stantuffo

Approfondisci la parola di 9 lettere Stantuffo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Stantuffo? Stantuffo è il termine che indica un componente fondamentale di molti motori, come quelli a combustione interna. Si tratta di un cilindro che si muove avanti e indietro all’interno di un cilindro, creando la pressione necessaria per far funzionare il motore. In sostanza, è il cuore pulsante che trasforma l’energia in movimento, rendendo possibile il funzionamento di automobili e macchinari.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha un moto alternatoSul PC si preme assieme a CTRLSul PC si preme con il tasto CTRLSul computer si preme assieme a CTRL

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Stantuffo

La definizione "Si preme nelle iniezioni" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

U Udine

F Firenze

F Firenze

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N E B R A Z Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BRONZEA" BRONZEA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.