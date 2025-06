Si misurano in gara nei cruciverba: la soluzione è Atleti

Home / Soluzioni Cruciverba / Si misurano in gara

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si misurano in gara' è 'Atleti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATLETI

Curiosità e Significato di Atleti

Hai risolto il cruciverba con Atleti? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Atleti.

Perché la soluzione è Atleti? Gli atleti sono persone che partecipano a competizioni sportive, mettendo in mostra abilità fisiche e tecniche. Si misurano in gara per dimostrare la loro preparazione, determinazione e talento, sfidando gli avversari e cercando di migliorare i propri record. Sono protagonisti di momenti di grande emozione e passione, rendendo lo sport uno spettacolo coinvolgente e stimolante per tutti gli appassionati.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Hanno un fisico prestanteSi cimentano nelle gareSi allenano nelle palestreNei GP si suonano a fine garaSi dice di una gara sportiva aperta sia ai professionisti sia ai dilettantiI tempi che si rilevano a metà gara

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Atleti

Hai trovato la definizione "Si misurano in gara" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

T Torino

L Livorno

E Empoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R E S I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ISSARE" ISSARE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.