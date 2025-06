Si dimostra con un documento nei cruciverba: la soluzione è Identità

IDENTITÀ

Curiosità e Significato di Identità

Non fermarti alla soluzione! Conosci Identità più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Identità.

Perché la soluzione è Identità? Identità indica l'insieme delle caratteristiche che rendono unica una persona, come nome, volto e dati personali. Quando si dice si dimostra con un documento, si fa riferimento alla necessità di presentare un certificato ufficiale per confermare chi si è realmente. In sostanza, l'identità è ciò che ci distingue e ci permette di essere riconosciuti ufficialmente nella società.

Come si scrive la soluzione Identità

I Imola

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

T Torino

À -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E I F I R N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRINIRE" FRINIRE

