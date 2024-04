La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo esclama John quando deve scusarsi. SORRY Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Inglese

Aggettivo

sorry

addolorato, spiacente, dolente, afflitto

Interiezione

sorry

scusa!, scusate!, scusi!