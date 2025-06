Sciupate, logorate per l uso nei cruciverba: la soluzione è Consunte

Home / Soluzioni Cruciverba / Sciupate, logorate per l uso

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sciupate, logorate per l uso' è 'Consunte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONSUNTE

Curiosità e Significato di Consunte

La soluzione Consunte di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Consunte per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Consunte? Consunte indica qualcosa usurato o deteriorato dall'uso prolungato, come un tessuto logoro o un oggetto molto impiegato. È il participio passato di consumare, che suggerisce l’idea di consumarsi nel tempo. La parola trasmette l’immagine di uno stato di sfaldamento o affaticamento, spesso legato all’usura quotidiana. Insomma, qualcosa che ha subito il passare del tempo e l’uso continuo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sciupate logorate per l usoCorrente che prevede l uso del web per realizzare le proprie forme creativeNe fanno largo uso gli istituti di bellezza

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Consunte

La definizione "Sciupate, logorate per l uso" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

N Napoli

S Savona

U Udine

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D P O A I L A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PALLADIO" PALLADIO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.