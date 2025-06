Ridurre in fogli una materia plastica nei cruciverba: la soluzione è Laminare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ridurre in fogli una materia plastica' è 'Laminare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAMINARE

Curiosità e Significato di Laminare

Vuoi sapere di più su Laminare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Laminare.

Perché la soluzione è Laminare? Laminare una materia plastica significa ridurla in sottili fogli o pellicole, creando uno strato compatto e uniforme. Questo processo permette di ottenere materiali più facili da maneggiare, conservare o utilizzare in varie applicazioni, come imballaggi, rivestimenti o componenti. In breve, laminare è trasformare la plastica in superfici sottili e resistenti, ideali per molte esigenze quotidiane e industriali.

Come si scrive la soluzione Laminare

Non riesci a risolvere la definizione "Ridurre in fogli una materia plastica"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

A Ancona

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

