SHAKER

Curiosità e Significato di Shaker

Perché la soluzione è Shaker? Uno shaker è un recipiente utilizzato per mescolare e raffreddare cocktail, solitamente composto da due parti che si uniscono e si agitando. È uno strumento indispensabile per creare bevande perfettamente equilibrate e dal aspetto professionale. Con lo shaker puoi preparare drink classici come il Martini o il Margarita, portando il bar di casa a un livello superiore.

Come si scrive la soluzione Shaker

Se ti sei imbattuto nella definizione "Recipiente per cocktail", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

H Hotel

A Ancona

K Kappa

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Z A G S Z A R G H E N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SGHIGNAZZARE" SGHIGNAZZARE

