La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Raggruppa i file nel PC' è 'Directory'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIRECTORY

Curiosità e Significato di Directory

Approfondisci la parola di 9 lettere Directory: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Directory? Una directory, o cartella, è uno spazio nel computer che permette di organizzare e raggruppare vari file in modo ordinato. Pensala come una cartella cartacea dove puoi inserire documenti, immagini o altri dati, rendendo più facile trovare tutto quando ne hai bisogno. In breve, è lo strumento per tenere tutto sotto controllo e ben organizzato nel tuo PC.

Come si scrive la soluzione Directory

Se "Raggruppa i file nel PC" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

I Imola

R Roma

E Empoli

C Como

T Torino

O Otranto

R Roma

Y Yacht

