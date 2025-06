Quella sativa è comunemente detta cumino nero nei cruciverba: la soluzione è Nigella

Home / Soluzioni Cruciverba / Quella sativa è comunemente detta cumino nero

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quella sativa è comunemente detta cumino nero' è 'Nigella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NIGELLA

Curiosità e Significato di Nigella

La parola Nigella è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Nigella.

Perché la soluzione è Nigella? Nigella è una pianta aromatica nota anche come cumino nero, apprezzata per i suoi semi dal sapore intenso e aromatico. Utilizzata in cucina e nella medicina naturale, questa pianta ha origini antiche e proprietà benefiche. Il suo nome richiama la sua essenza unica e il suo ruolo nelle tradizioni gastronomiche di molte culture, rendendola un ingrediente speciale e versatile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È detta Gran CarroCosi è anche detta l anguriaÈ uno degli inchiostri comunemente utilizzati nella stampa a quattro colori

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Nigella

Non riesci a risolvere la definizione "Quella sativa è comunemente detta cumino nero"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

N Napoli

I Imola

G Genova

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E I V C N C O H Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VECCHIONI" VECCHIONI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.