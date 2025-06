Quella di una nota favola era una zucca nei cruciverba: la soluzione è Carrozza

Home / Soluzioni Cruciverba / Quella di una nota favola era una zucca

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Quella di una nota favola era una zucca' è 'Carrozza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARROZZA

Curiosità e Significato di Carrozza

Hai risolto il cruciverba con Carrozza? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Carrozza.

Perché la soluzione è Carrozza? Carrozza è un veicolo a traino, tradizionalmente usato per trasportare persone o cose in modo elegante e comodo. Spesso associata a storie fiabesche come quella di Cenerentola, rappresenta un mezzo di trasporto raffinato e romantico. Quindi, quando si pensa a una zucca trasformata, si intende la celebre carrozza magica che porta le principesse al ballo, simbolo di sogni e trasformazioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vettura d altri tempiVeicolo a cavalliEra ovale in una nota canzone degli Articolo 31Era una nota agenzia di viaggiNome con cui era nota l Internazionale Comunista

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Carrozza

Se ti sei imbattuto nella definizione "Quella di una nota favola era una zucca", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

R Roma

R Roma

O Otranto

Z Zara

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A M L T R U A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALTAMURA" ALTAMURA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.