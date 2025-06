Quando non c è più nulla da fare è chiusa nei cruciverba: la soluzione è Partita

PARTITA

Curiosità e Significato di Partita

Non fermarti alla soluzione! Conosci Partita più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Partita.

Perché la soluzione è Partita? Partita può indicare una gara o una sfida sportiva, ma anche un momento di conclusione o di fine di qualcosa. Quando si dice che quando non c’è più nulla da fare è chiusa, si fa riferimento a una situazione ormai decisa, senza alternative. In questo modo, partita racchiude l’idea di un evento che si è concluso definitivamente, lasciando il campo libero per nuove opportunità.

Come si scrive la soluzione Partita

La definizione "Quando non c è più nulla da fare è chiusa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

T Torino

A Ancona

