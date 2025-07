Prevede un risultato nei cruciverba: la soluzione è Partita

PARTITA

Curiosità e Significato di Partita

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Partita, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Partita? Partita indica una competizione sportiva o un gioco, come nel calcio o nel tennis, dove due squadre o individui si sfidano. Può anche riferirsi a un insieme di elementi o eventi collegati tra loro. Insomma, è il termine che descrive una sfida organizzata con un inizio e una fine, e rappresenta il momento in cui si vede chi prevale.

Come si scrive la soluzione Partita

Se ti sei imbattuto nella definizione "Prevede un risultato", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

T Torino

A Ancona

