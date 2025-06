Proclama i siti Patrimonio dell umanità nei cruciverba: la soluzione è Unesco

UNESCO

Curiosità e Significato di Unesco

Perché la soluzione è Unesco? L'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, è l'ente che riconosce e protegge i siti di grande valore storico, naturale e culturale in tutto il mondo. Quando un luogo viene proclamato Patrimonio dell'Umanità, significa che rappresenta un patrimonio universale da preservare per le future generazioni. È un attestato di eccellenza e tutela globale.

Come si scrive la soluzione Unesco

U Udine

N Napoli

E Empoli

S Savona

C Como

O Otranto

