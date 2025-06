Preparati per la bisogna nei cruciverba: la soluzione è Pronti

PRONTI

Curiosità e Significato di Pronti

Approfondisci la parola di 6 lettere Pronti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pronti? Pronti indica essere preparati e disponibili ad affrontare una situazione. È un termine che esprime prontezza, entusiasmo e capacità di reagire prontamente. Quando si dice Preparati per la bisogna, si invita a essere in ordine, attivi e pronti all'azione. In sostanza, significa essere mentalmente e fisicamente preparati a intervenire quando necessario, perché ogni cosa ha il suo momento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Allestiti per l usoAppena sfornati agili sveltiAll inizio della gara: partenza viaBisogna mettercela per essere sicuri di riuscireRispondente alla bisognaNon bisogna darne alle sciocchezze

P Padova

R Roma

O Otranto

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R T R E O M T I A Mostra soluzione



