PENELOPE

Curiosità e Significato di Penelope

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Penelope, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Penelope? Penelope è la celebre tessitrice dell'Odissea, simbolo di fedeltà e astuzia. Mentre attendeva il ritorno di Ulisse, tesseva e disfava una tela per mantenere vivo il suo amore e la speranza. La sua storia rappresenta la pazienza e l'ingegno femminile, diventando un'icona di lealtà e intelligenza nelle leggende antiche. È un esempio di dedizione e saggezza senza tempo.

Come si scrive la soluzione Penelope

P Padova

E Empoli

N Napoli

E Empoli

L Livorno

O Otranto

P Padova

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O V D V E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VEDOVA" VEDOVA

