La Soluzione ♚ Disfaceva di notte la tela fatta di giorno La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PENELOPE

Curiosità su Disfaceva di notte la tela fatta di giorno: Penelope (in greco antico: epea, -a, Penelópeia, -as, poi ep, -; in latino Penelope, -es) è una figura della mitologia greca, figlia di Icario e di Policaste (o di Peribea), moglie di Ulisse (Odisseo), regina di Itaca, madre di Telemaco, Poliporte e Arcesilao. Discendeva da parte di padre dal grande eroe Perseo (Icario era suo nipote) ed era cugina di Elena.

Altre Definizioni con penelope; disfaceva; notte; tela; fatta; giorno; La Cruz attrice; La Cruz del cinema; La sua onestà fu insidiata dai Proci; Notte della : manifestazione musicale del Salento; Una sistemazione di fortuna per la notte; La Marisa di Quelli della notte; La tela grossolana usata per le vele latine; Il treppiede su cui si appoggia la tela; Termina quando cala la tela; Pittura fatta con un solo colore; Una caciotta fatta stagionare sottoterra; Fatta colare a picco; Il giorno del proprio nome; Giorno : sole = notte :; È il primo giorno del passato;