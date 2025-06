Piccolo marsupiale che per salvarsi si finge morto nei cruciverba: la soluzione è Opossum

OPOSSUM

Curiosità e Significato di Opossum

Perché la soluzione è Opossum? L'opossum è un mammifero marsupiale originario delle Americhe noto per la sua straordinaria capacità di fingere di essere morto, una strategia di difesa contro i predatori. Quando si sente minacciato, si lascia cadere a terra e assume un aspetto inerte, talvolta emettendo odori sgradevoli. È un vero esperto nel trucco di sopravvivenza, dimostrando come l'ingegno animale possa essere sorprendente.

