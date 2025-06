È percorsa dai voli di linea nei cruciverba: la soluzione è Aerovia

Home / Soluzioni Cruciverba / È percorsa dai voli di linea

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È percorsa dai voli di linea' è 'Aerovia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AEROVIA

Curiosità e Significato di Aerovia

Approfondisci la parola di 7 lettere Aerovia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Aerovia? AEROVIA indica una via o una strada aerea, spesso utilizzata nel settore aeroportuale per descrivere le rotte di volo di linea che collegano grandi aeroporti. È un termine tecnico che evidenzia le rotte organizzate per i voli commerciali, consentendo il traffico aereo regolare e sicuro. In sostanza, rappresenta il percorso che gli aerei percorrono tra le destinazioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un alto corridoioUn corridoio percorso dai voli di lineaÈ civile quella dei voli di lineaUn corridoio che è percorso dai voli di linea

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Aerovia

La definizione "È percorsa dai voli di linea" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

E Empoli

R Roma

O Otranto

V Venezia

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E R E B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EBREI" EBREI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.