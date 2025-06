Pelo o setola in entomologia e botanica nei cruciverba: la soluzione è Tricoma

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pelo o setola in entomologia e botanica' è 'Tricoma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRICOMA

Curiosità e Significato di Tricoma

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Tricoma, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tricoma? Tricoma è il termine usato in entomologia e botanica per indicare una piccola spina o setola presente su piante o insetti. Queste strutture, sottili e robuste, svolgono ruoli importanti come difesa contro predatori o per favorire la diffusione del polline. Un esempio? i tricomi delle foglie di alcune piante che proteggono da irritazioni o disidratamento.

Come si scrive la soluzione Tricoma

Hai trovato la definizione "Pelo o setola in entomologia e botanica" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E L E T R I L V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VELLETRI" VELLETRI

