Un orologio che toglie il sonno nei cruciverba: la soluzione è Sveglia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un orologio che toglie il sonno' è 'Sveglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SVEGLIA

Curiosità e Significato di Sveglia

Hai risolto il cruciverba con Sveglia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Sveglia.

Perché la soluzione è Sveglia? Una sveglia è un dispositivo che, alla fine di un periodo di sonno, emette suoni o segnali per svegliarci. È uno strumento indispensabile per chi ha bisogno di alzarsi all'orario stabilito, impedendo di dormire troppo o di perdere appuntamenti importanti. In breve, la sveglia è il metodo per interrompere il sonno e iniziare una nuova giornata con energia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L orologio sul comodinoSuona quando è ora di alzarsiSi mette per alzarsiLo perde chi se lo toglieLo toglie il dentistaLo si toglie a chi ci ha offeso

Come si scrive la soluzione Sveglia

Hai davanti la definizione "Un orologio che toglie il sonno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

V Venezia

E Empoli

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R I T O S N N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOSTRANI" NOSTRANI

