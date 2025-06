Un organismo preposto all economia e al lavoro nei cruciverba: la soluzione è Cnel

CNEL

Curiosità e Significato di Cnel

Perché la soluzione è Cnel? Il CNEL, ovvero il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, è un organismo consultivo che riunisce rappresentanti di imprese, lavoratori e istituzioni per contribuire alla definizione delle politiche economiche e del lavoro in Italia. La sua funzione principale è offrire pareri e suggerimenti alle istituzioni pubbliche su temi economici e sociali, favorendo un dialogo tra diversi settori. È un punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile del Paese.

Come si scrive la soluzione Cnel

Se "Un organismo preposto all economia e al lavoro" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve

C Como

N Napoli

E Empoli

L Livorno

