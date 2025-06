Non è carino se prende le parti dei suoi amici nei cruciverba: la soluzione è Attore

ATTORE

Curiosità e Significato di Attore

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Attore, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Attore? Un attore è colui che interpreta ruoli sul palcoscenico o davanti alla telecamera, portando personaggi alla vita. È un artista che si immedesima nelle storie, rendendo credibili emozioni e situazioni. La parola deriva dal latino actor, ovvero chi agisce. In breve, l’attore dà volto e voce alle narrazioni, rendendole vive per il pubblico.

Come si scrive la soluzione Attore

La definizione "Non è carino se prende le parti dei suoi amici" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

