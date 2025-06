Molto poco o da poco tempo nei cruciverba: la soluzione è Appena

APPENA

Curiosità e Significato di Appena

Perché la soluzione è Appena? Appena indica qualcosa che avviene da poco o in breve tempo. È usato per esprimere che un evento è successivo di poco rispetto a ora o a un altro momento. Ad esempio, sono arrivato appena in tempo significa che si è arrivati quasi al limite. Questa parola rende chiaro che l’azione o l’evento si sono svolti di recente, sottolineando la poca distanza temporale.

Come si scrive la soluzione Appena

A Ancona

P Padova

P Padova

E Empoli

N Napoli

A Ancona

