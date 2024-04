La Soluzione ♚ Soltanto non di più La definizione e la soluzione di 6 lettere: Soltanto non di più. APPENA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Soltanto non di piu: Appena un minuto è un film del 2019 diretto da Francesco Mandelli. Avverbio Significato e Curiosità su: Appena un minuto è un film del 2019 diretto da Francesco Mandelli. appena poco tempo fa il sole è appena sorto con fatica riusciva appena a ricordarsi la prima strofa Congiunzione appena immediatamente dopo che definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu gli avrebbe dato un pasto caldo non appena fosse arrivato (per estensione) qualcosa iniziato ma non ancora continuato ampiamente ho appena cominciato questo libro Sillabazione ap | pé | na Pronuncia IPA: /ap'pe.na/ Etimologia / Derivazione derivato dall'unione di a + pena Citazione Sinonimi avverbio a stento, a fatica, faticosamente, stentatamente

soltanto, non di più, solamente, solo, un poco

subito

da poco, da pochissimo congiunzione subito dopo che

quando, qualora, tutte le volte che Termini correlati mica, quasi Altre Definizioni con appena; soltanto; Soltanto pochi tennisti hanno vinto il Grande; Possiamo vedercela soltanto allo specchio; Un goccetto soltanto; Cerca altre soluzioni cruciverba

APPENA

