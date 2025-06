Molte sono a doppio taglio nei cruciverba: la soluzione è Armi

Home / Soluzioni Cruciverba / Molte sono a doppio taglio

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Molte sono a doppio taglio' è 'Armi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARMI

Curiosità e Significato di Armi

Approfondisci la parola di 4 lettere Armi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Armi? Le armi sono strumenti che, a seconda dell'uso, possono proteggere o mettere in pericolo. Sono a doppio taglio perché, se usate per difendere, salvano vite; se impiegate in modo sbagliato, causano danni e sofferenze. La loro potenzialità dipende dall'intenzione di chi le maneggia, rendendole un simbolo di potere e responsabilità allo stesso tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un famosissimo romanzo di HemingwayLe acquistano i belligerantiEquipaggi da regataLo sono molte pianteCe ne sono molte in Piazza San PietroLo sono molte rocce

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Armi

La definizione "Molte sono a doppio taglio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

R Roma

M Milano

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R A I T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIRATA" TIRATA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.