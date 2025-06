Le acquistano i belligeranti nei cruciverba: la soluzione è Armi

ARMI

La soluzione Armi di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Armi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Armi? Le armi sono strumenti o dispositivi usati per difendersi o attaccare, come fucili, pistole o cannoni. Sono fondamentali nei conflitti e nelle guerre, rappresentando il mezzo principale per esercitare il potere militare. Quando si parla di acquisto di armi, si fa riferimento alla vendita e all'acquisizione di questi strumenti, spesso regolamentata da leggi internazionali e nazionali, per garantire sicurezza o per scopi militari.

A Ancona

R Roma

M Milano

I Imola

O D F À T P I R N O



