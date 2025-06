Un moderno giardino zoologico nei cruciverba: la soluzione è Bioparco

Home / Soluzioni Cruciverba / Un moderno giardino zoologico

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un moderno giardino zoologico' è 'Bioparco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIOPARCO

Curiosità e Significato di Bioparco

Approfondisci la parola di 8 lettere Bioparco: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bioparco? Bioparco indica un giardino zoologico che si impegna nella tutela, conservazione e valorizzazione della biodiversità, offrendo uno spazio naturale dove gli animali vivono in ambienti più realistici e rispettosi. Si tratta di un luogo moderno e sostenibile, pensato per educare il pubblico e promuovere la protezione delle specie in via di estinzione. È il simbolo di un modo più etico e consapevole di avvicinarsi alla fauna mondiale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un peso massimo del giardino zoologicoUn moderno genere musicale derivato dall hip hopUn giardino maleolente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bioparco

Non riesci a risolvere la definizione "Un moderno giardino zoologico"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

I Imola

O Otranto

P Padova

A Ancona

R Roma

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R A D A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DARIA" DARIA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.