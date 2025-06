Membri della società segreta come Ugo Foscolo nei cruciverba: la soluzione è Carbonari

CARBONARI

Curiosità e Significato di Carbonari

La parola Carbonari è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Carbonari.

Perché la soluzione è Carbonari? I Carbonari erano membri di una società segreta italiana attiva nel XIX secolo, impegnata nel favorire l’unità e l’indipendenza nazionale. Il loro nome deriva da “carbonaro”, che richiama i carboni usati nei falò clandestini. Questi gruppi hanno avuto un ruolo importante nelle rivoluzioni e nei movimenti di libertà, contribuendo alla nascita della moderna Italia.

Come si scrive la soluzione Carbonari

La definizione "Membri della società segreta come Ugo Foscolo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

R Roma

B Bologna

O Otranto

N Napoli

A Ancona

R Roma

I Imola

