CORNEA

Curiosità e Significato di Cornea

Perché la soluzione è Cornea? La cornea è la sottile membrana trasparente che si trova davanti all'iride e alla pupilla, formando la parte più esterna dell'occhio. La sua principale funzione è proteggere gli strati interni dell'occhio e aiutare a mettere a fuoco la luce, contribuendo così alla nitidezza delle immagini che vediamo. In breve, la cornea è essenziale per la vista e la salute oculare.

Come si scrive la soluzione Cornea

C Como

O Otranto

R Roma

N Napoli

E Empoli

A Ancona

