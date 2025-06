Magistrato inglese nei cruciverba: la soluzione è Coroner

CORONER

Curiosità e Significato di Coroner

Hai risolto il cruciverba con Coroner? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Coroner.

Perché la soluzione è Coroner? Il termine coroner indica un magistrato inglese specializzato nell’indagare cause di morte sospette o improvvise. Si occupa di accertare le circostanze di decessi non chiari, collaborando con forze dell’ordine e medici legali. La figura del coroner è fondamentale per garantire trasparenza e giustizia in casi complessi, contribuendo a fare chiarezza su vicende che richiedono approfondimenti ufficiali.

Come si scrive la soluzione Coroner

Hai trovato la definizione "Magistrato inglese" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

R Roma

O Otranto

N Napoli

E Empoli

R Roma

