Un magistrato inglese - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CORONER

Significato/Curiosità : Un magistrato inglese

Un magistrato inglese, noto anche come coroner, è un ufficiale legale responsabile dell'indagine sulle cause di morte quando questa appare improvvisa, sospetta o inusuale. Il coroner valuta le circostanze della morte, raccoglie prove mediche e testimonianze per determinare se sia necessaria un'indagine più approfondita o un'inchiesta giudiziaria. Questo ruolo è cruciale per garantire la trasparenza e l'equità nelle indagini sulla morte e può comportare la convocazione di testimoni, medici legali e altre parti interessate. Il coroner svolge un ruolo fondamentale nel garantire che le morti sospette vengano adeguatamente esaminate per stabilire le circostanze e prevenire possibili negligenze o cattiva condotta.

