Luoghi dove si produce... il condimento che unge nei cruciverba: la soluzione è Oleifici

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Luoghi dove si produce... il condimento che unge' è 'Oleifici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OLEIFICI

Perché la soluzione è Oleifici? Gli oleifici sono i luoghi dove si produce e si confeziona l'olio, un condimento fondamentale in cucina. Qui, le olive vengono trasformate in olio extravergine, un prodotto prezioso che arricchisce piatti e insaporisce ogni pasto. Sono veri e propri laboratori di gusto, dove la tradizione e la mestiere si incontrano per portare sulle nostre tavole un ingrediente indispensabile.

O Otranto

L Livorno

E Empoli

I Imola

F Firenze

I Imola

C Como

I Imola

