Logorare, mangiare nei cruciverba: la soluzione è Consumare

CONSUMARE

Curiosità e Significato di Consumare

Perché la soluzione è Consumare? Consumare significa utilizzare, impiegare o sfruttare qualcosa, come cibo, risorse o beni. È un termine comune che indica il processo di assunzione di alimenti o l'utilizzo di materiali. In sostanza, rappresenta l'atto di far proprie le risorse disponibili, spesso per soddisfare bisogni o desideri. È un verbo fondamentale nella vita quotidiana e nel nostro rapporto con ciò che ci circonda.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è un genere da mangiareDare da mangiareLo è il tipo che ama mangiare ridere e scherzare

Come si scrive la soluzione Consumare

Non riesci a risolvere la definizione "Logorare, mangiare"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

N Napoli

S Savona

U Udine

M Milano

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O R D P A E E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PERDONARE" PERDONARE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.