La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo sono le località apprezzate dal turista' è 'Amene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMENE

Curiosità e Significato di Amene

Approfondisci la parola di 5 lettere Amene: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Amene? Amene è un termine che indica le località amate e apprezzate dai turisti, spesso per la loro bellezza o attrattiva. Si tratta di luoghi che suscitano piacere e desiderio di visitare, diventando mete ideali per chi cerca relax o avventure. In breve, sono le destinazioni preferite di chi ama scoprire nuove meraviglie nel mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: SpiritoseIncantevoli pittorescheSi dice di località piacevoliLo sono le località con spiaggeLo sono le apprezzate cipolle di TropeaLo sono tanto i Comaschi quanto i Lecchesi

Come si scrive la soluzione Amene

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo sono le località apprezzate dal turista"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

E Empoli

