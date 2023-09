Si dice di località piacevoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di località piacevoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AMENE

Significato/Curiosita : Si dice di localita piacevoli

Vista a sud-est e da venice a sud. per il suo piacevole clima, santa monica divenne una famosa località turistica all'inizio del xx secolo. la città ha... (fr) «le temps amène toujours la vérité. c'est dommage qu'il ne l'amène toujours à temps.» (it) «il tempo porta sempre la verità. peccato che non la porti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

