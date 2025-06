Lo è chi si dà delle arie nei cruciverba: la soluzione è Borioso

BORIOSO

Curiosità e Significato di Borioso

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Borioso, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Borioso? Borioso descrive chi si comporta con atteggiamento altezzoso, dando l'impressione di essere superiore agli altri. È colui che si vanta delle proprie qualità o successi, spesso ostentando sicurezza per sembrare più importante. In parole semplici, è chi si dà delle arie, mostrando un'aria di superiorità. Un atteggiamento che può risultare antipatico e distaccato, proprio come suggerisce il proverbio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quanto più si gonfia tanto più è vuotoMolto pieno di séUno che si dà un sacco di arieNon lo dà chi si astieneLo dà chi si ritira

Come si scrive la soluzione Borioso

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo è chi si dà delle arie", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

O Otranto

R Roma

I Imola

O Otranto

S Savona

O Otranto

